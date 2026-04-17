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#Roman francophone

Un espoir sans papiers

Espé, Ingrid Chabbert

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L'île d'Aix, un petit bout de terre au large de la Charente-Maritime. C'est là que Sidonie Delahaute, 78 ans, vit une terne retraite solitaire. Jusqu'au jour où un canot de migrants, broyé par une tempête, s'échoue sur la côte. Parmi eux, Ahmed, un mineur algérien qui va fuir les forces de l'ordre en se cachant chez la vieille dame. Persuadée que le jeune homme est Daniel, son fils disparu des décennies plus tôt, Sidonie va le prendre sous son aile. Et tenter de raccommoder la déchirure béante d'un passé familial mal cicatrisé... Touché par la douleur de la rugueuse vieille dame, Ahmed va-t-il ainsi démarrer une nouvelle vie ? Touchant récit de filiation, poignante fable humaniste et brûlant manifeste en faveur d'un meilleur accueil des migrants, L'espoir sans papiers ne pourra que vous toucher au coeur de mille manières. Après Soixante printemps en hiver, Ingrid Chabbert nous offre un puissant récit mené par Espé qui, après Le perroquet, témoigne à nouveau de sa sensibilité graphique.

Par Espé, Ingrid Chabbert
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Espé, Ingrid Chabbert

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Réalistes, contemporains

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Un espoir sans papiers

Espé, Ingrid Chabbert

Paru le 17/04/2026

104 pages

Editions Dupuis

21,50 €

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