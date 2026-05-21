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#Essais

Cornucopia

Alicia Viaud

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Un outil indispensable pour découvrir la littérature de la Renaissance. L'anthologie de Cornucopia invite à la redécouverte de la littérature française du XVIe siècle. Organisée autour de grandes thématiques, elle propose une sélection de textes du XVIe siècle modernisés et commentés. Elle rend ainsi accessible au plus grand nombre une période majeure de l'histoire culturelle et littéraire. - Un corpus de textes renaissants variés et accessibles - Des thématiques d'actualité permettant d'établir un dialogue avec le passé - Un parcours de lecture facilitant la compréhension L'anthologie vous propose de (re)découvrir cette période d'effervescence culturelle et littéraire qu'est la Renaissance grâce à un parcours inédit au travers de textes tantôt emblématiques, tantôt méconnus, composés en français au XVIe siècle. Modernisés et accompagnés de nombreux repères, les extraits sont organisés en neuf chapitres thématiques, qui sont autant d'invitations à faire entrer en résonance les préoccupations d'hier avec celles d'aujourd'hui : poétique et rhétorique, amours, spiritualités, écritures et représentations des femmes, histoire et politique, sciences et techniques, nature et animaux, voyages, rire et comique. Accessible et stimulant, cet ouvrage s'adresse tant au public scolaire et universitaire qu'à tous les curieux et curieuses.

Par Alicia Viaud
Chez Librairie Droz

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Auteur

Alicia Viaud

Editeur

Librairie Droz

Genre

Anthologies

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Cornucopia

Alicia Viaud

Paru le 21/05/2026

560 pages

Librairie Droz

15,00 €

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