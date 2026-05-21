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(Im)parfait.e, et alors ?

Clémentine Latron

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Si tu as parfois du mal à t'accepter comme tu es, si tu as tendance à te comparer aux autres, si tu te sens parfois nul·le ou moche... alors ce livre est fait pour toi ! Ce livre t'aidera à arrêter de te dévaloriser et à mieux aimer ton apparence physique et ta personnalité, même si tu te sens parfois différent·e des autres. Tu y trouveras de nombreux conseils pour être plus à l'aise dans tes relations amicales et amoureuses. Pas à pas, tu apprendras à t'affirmer dans tous les domaines, à oser exprimer ton point de vue et à être moins sensible au regard des autres, ce qui te permettra d'être plus libre dans tes choix. Petit à petit, tu te sentiras plus confiant·e grâce à : -Des tests pour mieux te connaître -Des témoignages d'ados -Plein d'astuces pour te sentir moins stressé·e au collège Ne cherche pas à être parfait·e : sois-toi-même !

Par Clémentine Latron
Chez Magenta éditions

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Auteur

Clémentine Latron

Editeur

Magenta éditions

Genre

Forme, beauté

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(Im)parfait.e, et alors ?

Clémentine Latron

Paru le 14/05/2026

128 pages

Magenta éditions

19,00 €

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Scannez le code barre 9782494136304
9782494136304
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