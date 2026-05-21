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#Roman jeunesse

Le secret de l'amulette

Edith Nesbit

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" Achetez-moi, je vous en prie, achetez-moi ! " supplie une voix. C'est ainsi que Cyril, Robert, Anthéa et Jane délivrent des griffes d'un marchand un animal extraordinaire doué de parole : la Mirobolante. C'est ainsi que, le jour même, les enfants se retrouvent en possession d'une amulette capable de réaliser leurs désirs les plus chers...A la condition, cependant, qu'ils retrouvent l'autre moitié du talisman, et que jamais ils n'en oublient la formule magique... C'est alors que commence un fabuleux voyage dans le Passé...

Par Edith Nesbit
Chez Novel

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Auteur

Edith Nesbit

Editeur

Novel

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Le secret de l'amulette

Edith Nesbit trad. Amélie Sarn

Paru le 21/05/2026

272 pages

Novel

16,90 €

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Scannez le code barre 9782488651073
9782488651073
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