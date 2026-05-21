Le secret de l'amulette

" Achetez-moi, je vous en prie, achetez-moi ! " supplie une voix. C'est ainsi que Cyril, Robert, Anthéa et Jane délivrent des griffes d'un marchand un animal extraordinaire doué de parole : la Mirobolante. C'est ainsi que, le jour même, les enfants se retrouvent en possession d'une amulette capable de réaliser leurs désirs les plus chers...A la condition, cependant, qu'ils retrouvent l'autre moitié du talisman, et que jamais ils n'en oublient la formule magique... C'est alors que commence un fabuleux voyage dans le Passé...