J'ai allumé le feu

Pierre Chaze a déclenché la grève à Chausson en 1975. Pendant cette grève, avec ses camarades de Lutte ouvrière, il a oeuvré de toutes ses forces, pour que les grévistes dirigent eux-mêmes leur mouvement, afin de se donner toutes les chances d'aller jusqu'au bout. En 1975, Chausson était une très grosse entreprise, sous-traitante de Renault et Peugeot, disposant d'usines dans tout le pays. Celle de Gennevilliers, dans la région parisienne, regroupait alors près de 5000 ouvriers, en majorité immigrés, pour la plupart sur des chaînes de montage. Les conditions de travail y étaient très dures, les salaires très bas. Et la direction traitait les ouvriers comme une main-d'oeuvre corvéable à merci. La grève a duré deux mois et a été dirigée par de véritables comités de grève, élus par les grévistes, et par les assemblées, Les travailleurs en lutte se sont organisés sans chefs autoproclamés ils ont appris à prendre la parole, à se faire respecter, à occuper les usines, à monter un piquet de grève, à tenir tête au patron, aux bureaucrates et aux CRS. Cette grève a été une expérience de démocratie ouvrière. Le livre relate le combat pour l'imposer. Un combat qui, cinquante ans plus tard, garde toute son actualité.