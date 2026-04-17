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#Roman francophone

Ces ailes qu'on ne brise pas

Ghosoun Qtifan

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Dans ce recueil bilingue français-arabe, Ghosoun Qtifan, Gazaouie exilée, porte un message d'espoir et de justice pour la Palestine. Elle met en mots l'extrême de la violence coloniale et génocidaire à l'oeuvre, celle de ces deux dernières années mais aussi celle des décennies d'occupation par Israël. Par la puissance et la justesse de sa poésie, elle raconte sa terre et son peuple. Ghosoun Qtifan a dû quitter Gaza et sa famille pour que l'un de ses fils, mutilé par les frappes israéliennes, reçoive des soins essentiels - et c'est aussi depuis cet arrachement qu'elle écrit. La mort, la blessure et la perte apparaissent dans le creux des mots, mais elles s'accompagnent d'une force de vie, d'une résilience et d'une résistance inépuisables et ô combien nécessaires.

Par Ghosoun Qtifan
Chez Blast

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Auteur

Ghosoun Qtifan

Editeur

Blast

Genre

Poésie

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Ces ailes qu'on ne brise pas

Ghosoun Qtifan trad. Farah Chami

Paru le 17/04/2026

80 pages

Blast

12,00 €

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Scannez le code barre 9782492642401
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