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#Roman francophone

Mon village révolté

Lili Sohn

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Mon village révolté nous emmène dans le récit singulier d'une lutte contre un projet autoroutier dont le tracé viendra déboiser la forêt d'un village, accélérer l'extinction de plusieurs espèces et la pollution de l'air. Manifestations, événements, blocages, rien n'a réussi à les faire plier. Que reste-t-il de cette révolte nouvellement déployée, de cette cohésion singulière ? La perspective de la construction d'une autoroute aux abords de Kolbsheim, le village alsacien d'enfance de Lili Sohn, a créé une cohésion entre les habitant. e. s. A une posture égoïste sont venues s'ajouter des velléités écologiques et communautaires. Cette lutte a été, malgré sa fin amère, d'abord une aventure humaine. Oui parce que l'autoroute a finalement été construite... Alors que reste-t-il de tout ça ? Un bon souvenir ou une envie de vivre ensemble ? Voici le portrait d'un village révolté !

Par Lili Sohn
Chez Delcourt

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Auteur

Lili Sohn

Editeur

Delcourt

Genre

Réalistes, contemporains

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Mon village révolté

Lili Sohn

Paru le 21/05/2026

296 pages

Delcourt

25,95 €

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Scannez le code barre 9782413084686
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