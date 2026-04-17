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Ethique fail

Tom Simonite

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En 2021, Timnit Gebru, coresponsable du laboratoire Ethic AI de Google, est licenciée pour avoir démontré les limitations des modèles de langage à grande échelle (LLM), à l'origine des récentes avancées de l'IA, et dénoncé leurs conséquences négatives (racisme, dommages environnementaux). Le journaliste Tom Simonite raconte son histoire, éclairant de manière détaillée et saisissante l'impossibilité de la recherche critique quand elle est menée de l'intérieur des GAFAM, l'échec des politiques d'autorégulation et celle de la "âTech for Goodâ" .

Par Tom Simonite
Chez Editions Présentes

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Auteur

Tom Simonite

Editeur

Editions Présentes

Genre

Actualité médiatique internati

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Ethique fail

Tom Simonite

Paru le 17/04/2026

72 pages

Editions Présentes

7,00 €

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