Ethique fail

En 2021, Timnit Gebru, coresponsable du laboratoire Ethic AI de Google, est licenciée pour avoir démontré les limitations des modèles de langage à grande échelle (LLM), à l'origine des récentes avancées de l'IA, et dénoncé leurs conséquences négatives (racisme, dommages environnementaux). Le journaliste Tom Simonite raconte son histoire, éclairant de manière détaillée et saisissante l'impossibilité de la recherche critique quand elle est menée de l'intérieur des GAFAM, l'échec des politiques d'autorégulation et celle de la "âTech for Goodâ" .