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#Imaginaire

Calentura

Zephir

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Calentura est un pays imaginaire où les lois poétiques remplacent la physique. Un narrateur sans visage traverse ses régions et consigne, par fragments, phénomènes, rencontres et coutumes : un carnet de voyage mythologique qui tient autant de la parabole contemporaine que de l'ethnographie fantasmée. Au fil de ces tableaux, Zéphir compose une géographie métaphorique de nos vies intérieures et sociales : villes qui ploient sous le poids des opinions, émotions qui dévalent les pentes, mots en quête de voix... Le livre emprunte certains codes de la science-fiction mais s'inscrit plutôt du côté d'une sensibilité solarpunk / climate-fiction, tournée vers le vivant, en contrepoint des dystopies.

Par Zephir
Chez Fidèle Editions

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Auteur

Zephir

Editeur

Fidèle Editions

Genre

Science-fiction

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Calentura

Zephir

Paru le 17/04/2026

150 pages

Fidèle Editions

28,00 €

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