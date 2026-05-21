Kaamelott ou le "voyage du manager" dans la transformation digitale

Et si la série culte Kaamelott était bien plus qu'une comédie décalée ? Et si elle offrait une clé pour comprendre les défis du management, dans un monde marqué par la crise permanente et la transformation digitale ? Cet ouvrage propose de voir Kaamelott comme un miroir déformant utile pour appréhender l'expérience sensible et quotidienne du manager dans le contexte de transformation digitale en 2025. Le roi Arthur, manager des chevaliers de la Table ronde doit piloter l'action collective dans un contexte aussi troublé que celui de la transformation digitale actuelle. A quelles situations managériales nous renvoie ce que nous voyons dans le "miroir" Kaamelott et comment ce que nous y voyons peut nous aider à réfléchir au management d'équipe aujourd'hui ? A travers les aventures du roi Arthur et de ses chevaliers, ce livre explore les postures managériales, les conflits d'autorité, et les valeurs qui structurent l'action collective en période d'incertitude. Il met aussi en évidence des fondamentaux du management à ne pas négliger. Inspiré par la méthode d'analyse des récits fictionnels du "voyage du héros" de Christopher Vogler, cet ouvrage propose une grille de réflexivité pour analyser sa propre pratique managériale. Il s'adresse à tous ceux qui, comme Arthur, doivent fédérer des équipes, naviguer dans l'incertitude et donner du sens à leur action. En mêlant analyse académique, anecdotes tirées de la série et recommandations concrètes, cet ouvrage invite chaque manager à se reconnaître dans le héros-roi, à dépasser les archétypes figés et à tracer son propre voyage du manager dans la quête du Graal organisationnel.