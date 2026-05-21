Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Kaamelott ou le "voyage du manager" dans la transformation digitale

Aurélie Dudézert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si la série culte Kaamelott était bien plus qu'une comédie décalée ? Et si elle offrait une clé pour comprendre les défis du management, dans un monde marqué par la crise permanente et la transformation digitale ? Cet ouvrage propose de voir Kaamelott comme un miroir déformant utile pour appréhender l'expérience sensible et quotidienne du manager dans le contexte de transformation digitale en 2025. Le roi Arthur, manager des chevaliers de la Table ronde doit piloter l'action collective dans un contexte aussi troublé que celui de la transformation digitale actuelle. A quelles situations managériales nous renvoie ce que nous voyons dans le "miroir" Kaamelott et comment ce que nous y voyons peut nous aider à réfléchir au management d'équipe aujourd'hui ? A travers les aventures du roi Arthur et de ses chevaliers, ce livre explore les postures managériales, les conflits d'autorité, et les valeurs qui structurent l'action collective en période d'incertitude. Il met aussi en évidence des fondamentaux du management à ne pas négliger. Inspiré par la méthode d'analyse des récits fictionnels du "voyage du héros" de Christopher Vogler, cet ouvrage propose une grille de réflexivité pour analyser sa propre pratique managériale. Il s'adresse à tous ceux qui, comme Arthur, doivent fédérer des équipes, naviguer dans l'incertitude et donner du sens à leur action. En mêlant analyse académique, anecdotes tirées de la série et recommandations concrètes, cet ouvrage invite chaque manager à se reconnaître dans le héros-roi, à dépasser les archétypes figés et à tracer son propre voyage du manager dans la quête du Graal organisationnel.

Par Aurélie Dudézert
Chez EMS éditions

|

Auteur

Aurélie Dudézert

Editeur

EMS éditions

Genre

Management

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Kaamelott ou le "voyage du manager" dans la transformation digitale par Aurélie Dudézert

Commenter ce livre

 

Kaamelott ou le "voyage du manager" dans la transformation digitale

Aurélie Dudézert

Paru le 21/05/2026

152 pages

EMS éditions

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386303739
9782386303739
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.