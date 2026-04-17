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L'incendie universel

Julien Chanet

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A l'heure où les débats sur le conflit israélo-palestinien, l'antisémitisme et les engagements antiracistes fragmentent les milieux progressistes, cet ouvrage propose une plongée sans concessions dans l'une des thématique les plus sensible du progressisme contemporain : le rapport de la gauche à l'antisionisme. A partir d'un ancrage antiraciste et anti-autoritaire, l'auteur interroge les impasses d'un militantisme piégé par ses propres slogans, en particulier lorsque la question juive se retrouve rabattue sur un seul signifiant : Israël. En articulant des éléments de théorie politique, de sociologie militante et de géopolitique critique, l'ouvrage explore les glissements qui peuvent mener d'un antisionisme politique à un antisémitisme masqué, parfois même assumé. Et de se demander : existe-t-il un antisionisme progressiste qui ne soit pas réactionnaire ? A quelles conditions le sionisme peut-il redevenir un objet de discussion politique, et non un mot tabou ou un épouvantail ?

Par Julien Chanet
Chez Crise & Critique

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Auteur

Julien Chanet

Editeur

Crise & Critique

Genre

Actualité politique internatio

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L'incendie universel

Julien Chanet

Paru le 17/04/2026

350 pages

Crise & Critique

22,00 €

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Scannez le code barre 9782490831432
9782490831432
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