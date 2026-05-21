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Laure Remy

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La street food virale, enfin accessible à la maison ! 🍔 ; Smash burger juteux, birria tacos dégoulinants, mac & cheese revisité, Korean fried chicken croustillant, ramen creamy hack, loaded fries XXL... FoodBuzz Street & Comfort Food rassemble toutes les recettes cultes des réseaux sociaux et les revisite dans une version chef, plus gourmande et plus fiable. 🧑 ; 🍳 ; Chaque recette offre : - la version virale que vous voyez partout, - une version chef optimisée, - des étapes détaillées, - des conseils techniques simples et efficaces, 🔥 ; Un livre généreux, ludique et extrêmement gourmand - ; parfait pour se faire plaisir, cuisiner entre amis ou partager des moments food ultra réconfortants.

Par Laure Remy
Chez Editions BPI

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Auteur

Laure Remy

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Editions BPI

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FoodBuzz

Laure Remy

Paru le 21/05/2026

72 pages

Editions BPI

14,00 €

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Scannez le code barre 9782386221033
9782386221033
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