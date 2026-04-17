Rose satin

Certes, ce sont des fleurs, des montagnes ou des robes ; ais non, ce ne sont ni des fleurs, ni des montagnes, ni des robes, la peinture n'en a ni le poids, ni l'odeur, ni la complétude ; la peinture est fugace autant que le temps qui l'a faite. Manon Gignoux a saisi un instant, l'instant est passé, l'image inachevée. C'est ici, dans le vide laissé par le travail qui semble devoir se poursuivre toujours, que l'on voit mieux que nulle part ailleurs le poids, l'odeur, la complétude. Et la musique aussi.