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Rose satin

Louise Pommeret, Manon Gignoux

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Certes, ce sont des fleurs, des montagnes ou des robes ; ais non, ce ne sont ni des fleurs, ni des montagnes, ni des robes, la peinture n'en a ni le poids, ni l'odeur, ni la complétude ; la peinture est fugace autant que le temps qui l'a faite. Manon Gignoux a saisi un instant, l'instant est passé, l'image inachevée. C'est ici, dans le vide laissé par le travail qui semble devoir se poursuivre toujours, que l'on voit mieux que nulle part ailleurs le poids, l'odeur, la complétude. Et la musique aussi.

Par Louise Pommeret, Manon Gignoux
Chez Editions du Chemin de Fer

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Auteur

Louise Pommeret, Manon Gignoux

Editeur

Editions du Chemin de Fer

Genre

Littérature française

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Rose satin

Louise Pommeret, Manon Gignoux

Paru le 17/04/2026

192 pages

Editions du Chemin de Fer

17,00 €

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Scannez le code barre 9782490356652
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