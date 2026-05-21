Pour un réveil spatial européen

L'Europe vit déjà grâce à l'espace sans le maîtriser, dépendante de satellites pour ses infrastructures essentielles. Alors que les Etats-Unis industrialisent l'orbite basse et que la Chine avance méthodiquement vers la Lune, l'Europe demeure fragmentée et souvent trop lente. Ce livre pose une question simple mais vertigineuse : voulons-nous rester passagers de l'ère spatiale, ou en devenir acteurs ? En s'appuyant sur les grandes ruptures récentes - Starlink, guerre en Ukraine, privatisation de l'espace, réutilisabilité des lanceurs - Eva Berneke montre que le spatial est devenu la nouvelle frontière de la souveraineté. Sans accès autonome à l'orbite, il n'y a pas de liberté politique ni industrielle durable. Elle trace une autre voie pour l'Europe : des constellations souveraines, une gouvernance plus agile et une industrie capable de rivaliser avec SpaceX et les acteurs chinois. Un manifeste pour que l'Europe cesse d'être spectatrice et s'empare enfin de son destin orbital.