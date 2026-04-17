RomanHors office Printemps 2011 Informations génériques Titre : La Belle BêteColl. : Boréal CompactAuteur(s) : Marie-Claire Blais Editeur : Editions du Boréal Date de MEV : 15 juillet 2011Format : 13 x 19 cm Prix : 9, 50 eurosNombre de pages : 176ISBN : 978-2-89052-409-5 Contenu du livre "La Belle Bête commence comme un jeu d'enfants et se termine en une pure, une déchirante tragédie, c'est-à-dire qu'il nous conduit du charme au malaise, et du malaise à l'effroi". Gilles Marcotte, Le Devoir L'auteur Marie-Claire Blais est né à Québec en 1939. Acclamée comme un des plus grands écrivains de sa génération, son ouvre est traversée à la fois par une violence et un lyrisme qui la rende authentique et exigeante. Sa prolifique carrière d'écrivain (plus de vingt romans) lui a valu de très nombreux prix, dont, le Médicis, le prix David, le Prix de l'Union latine, le Prix littéraire de la Fondation Prince Pierre de Monaco. Elle a été plusieurs fois lauréate du Prix du Gouverneur général. 1