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CSRD : l'enfer d'une norme bien intentionnée

Côme Doublet, Philippe Nugnes

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Adoptée en 2022, dans le sillage du Pacte vert européen, la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) impose aux grandes entreprises européennes de rendre compte de leurs impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance dans un rapport "de durabilité" détaillé et certifié. Cette obligation est fondée sur l'idée qu'une meilleure information, notamment à destination des acteurs de la finance, entraînerait mécaniquement une transformation de l'économie. Si l'objectif est louable, la méthode est sujette à de nombreuses critiques : la lourdeur et le coût de l'exercice pénalisent une fois de plus la compétitivité des entreprises européennes, dénoncent ses détracteurs. La CSRD cristallise ainsi de nombreuses tensions politiques et économiques. A travers une approche documentée, nourrie de retours de terrain, ce livre met en lumière les apports réels de la CSRD et ses limites structurelles. Il montre comment une obligation de transparence peut, selon les conditions de sa conception et de son usage, devenir soit un levier de transformation, soit un exercice coûteux aux effets décevants. Plus largement, il invite à déterminer les moyens de faire de ce reporting un outil en faveur d'une économie plus durable.

Par Côme Doublet, Philippe Nugnes
Chez Presses des Mines

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Auteur

Côme Doublet, Philippe Nugnes

Editeur

Presses des Mines

Genre

Economie politique

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CSRD : l'enfer d'une norme bien intentionnée

Côme Doublet, Philippe Nugnes

Paru le 21/05/2026

Presses des Mines

12,00 €

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9782385428280
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