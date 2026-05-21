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#Roman francophone

Sur le chemin des papillons

Sandra Martineau

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Jacques, veuf et retraité de l'armée, coule une vie paisible et solitaire à Maintenant, un petit village sarthois. Jusqu'au jour où sa fille Joanna, aux abonnés absents depuis vingt ans, débarque chez lui à l'improviste. Prétextant des questions délicates à gérer, elle abandonne ses trois enfants et leurs valises pour deux semaines. Dès les premiers jours, la cohabitation s'annonce difficile. Mais c'est sans compter sur Madeleine, Chloé et d'autres habitants du village qui ne manquent pas d'animer, à leur manière, cette aventure déjà mouvementée...

Par Sandra Martineau
Chez Charleston éditions

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Auteur

Sandra Martineau

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature française

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Sur le chemin des papillons

Sandra Martineau

Paru le 21/05/2026

258 pages

Charleston éditions

8,90 €

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Scannez le code barre 9782385295219
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