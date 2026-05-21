Sur le chemin des papillons

Jacques, veuf et retraité de l'armée, coule une vie paisible et solitaire à Maintenant, un petit village sarthois. Jusqu'au jour où sa fille Joanna, aux abonnés absents depuis vingt ans, débarque chez lui à l'improviste. Prétextant des questions délicates à gérer, elle abandonne ses trois enfants et leurs valises pour deux semaines. Dès les premiers jours, la cohabitation s'annonce difficile. Mais c'est sans compter sur Madeleine, Chloé et d'autres habitants du village qui ne manquent pas d'animer, à leur manière, cette aventure déjà mouvementée...