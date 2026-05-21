Plus de treize ans de présence en Europe, près de six millions d'exemplaires, 17 % du marché français au début des années 1980, la Renault 5 aura eu droit à une véritable carrière de Supercar. Plus de treize ans de présence en Europe, près de six millions d'exemplaires, 17 % du marché français au début des années 1980, la Renault 5 aura eu droit à une véritable carrière de Supercar. Novatrice avec ses pare-chocs boucliers et son gabarit de supermini, pratique grâce à son hayon et sa modularité, moderne et colorée, mignonne avec sa frimousse expressive, économe, luxueuse ou sportive, elle a su se démultiplier en de très nombreuses versions. Les Français, et au-delà, les Européens, ne s'y sont pas trompés et l'ont rapidement adoptée, un engouement qui perdure encore aujourd'hui !