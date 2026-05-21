Dans l'océan

Un 4e titre parfait à l'approche de l'été dans la collection à succès Mes livres tactiles ! Pour découvrir le monde marin grâce à des parcours tactiles inspirés des méthodes Montessori et des matières à toucher différentes à chaque page. Suivre le vol des poissons volants, effleurer les piquants du poisson porc-épic, passer la main sur le sable pour trouver la sole cachée... A chaque page, une surface à toucher différente invite l'enfant à une exploration sensorielle ! Idéal pour développer le sens tactile des plus petits, la précision du geste et l'acquisition du vocabulaire par le " faire ".