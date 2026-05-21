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#Album jeunesse

Dans l'océan

Aurélie Sarrazin, Roxane Campoy

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Un 4e titre parfait à l'approche de l'été dans la collection à succès Mes livres tactiles ! Pour découvrir le monde marin grâce à des parcours tactiles inspirés des méthodes Montessori et des matières à toucher différentes à chaque page. Suivre le vol des poissons volants, effleurer les piquants du poisson porc-épic, passer la main sur le sable pour trouver la sole cachée... A chaque page, une surface à toucher différente invite l'enfant à une exploration sensorielle ! Idéal pour développer le sens tactile des plus petits, la précision du geste et l'acquisition du vocabulaire par le " faire ".

Par Aurélie Sarrazin, Roxane Campoy
Chez Sens dessus dessous

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Auteur

Aurélie Sarrazin, Roxane Campoy

Editeur

Sens dessus dessous

Genre

Livres à toucher

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Dans l'océan

Aurélie Sarrazin, Roxane Campoy

Paru le 21/05/2026

Sens dessus dessous

14,90 €

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Scannez le code barre 9782385071455
9782385071455
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