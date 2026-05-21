Poussière et les papillons super

Déjà le 4e titre de la série Poussière et une héroïne qui grandit dans le coeur des lectrices et lecteurs ! Avec toujours au rendez-vous : humour, solidarité... et magie ! L'été venu, Poussière joue au ballon avec les fleurs de mimosa et essore les mini-nuages pour faire des petites pluies sur les bestioles qui ont besoin d'être rafraîchies. Mais quand toutes les chenilles deviennent papillons, Ver est inconsolable : pourquoi est-il le seul à ne pas pouvoir voler ? Encore une mission pour Poussière et ses pouvoirs magiques afin de ramener le grand bonheur dans la toute, toute petite forêt !