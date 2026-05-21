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#Album jeunesse

Poussière et les papillons super

Sibylline, Julie Gore

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Déjà le 4e titre de la série Poussière et une héroïne qui grandit dans le coeur des lectrices et lecteurs ! Avec toujours au rendez-vous : humour, solidarité... et magie ! L'été venu, Poussière joue au ballon avec les fleurs de mimosa et essore les mini-nuages pour faire des petites pluies sur les bestioles qui ont besoin d'être rafraîchies. Mais quand toutes les chenilles deviennent papillons, Ver est inconsolable : pourquoi est-il le seul à ne pas pouvoir voler ? Encore une mission pour Poussière et ses pouvoirs magiques afin de ramener le grand bonheur dans la toute, toute petite forêt !

Par Sibylline, Julie Gore
Chez Sens dessus dessous

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Auteur

Sibylline, Julie Gore

Editeur

Sens dessus dessous

Genre

Autres éditeurs (P à T)

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Poussière et les papillons super

Sibylline, Julie Gore

Paru le 21/05/2026

50 pages

Sens dessus dessous

14,90 €

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Scannez le code barre 9782385071363
9782385071363
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