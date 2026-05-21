Quand je suis devenue ta grand-mère

Un bel album plein de douceur sur le lien unique entre une grand-mère et son petit enfant, avec de la dorure sur toutes les pages. Cet album est une magnifique lettre d'amour d'une grand-mère Panda à son petit Panda. Jouer, explorer, s'abriter d'une tempête ou se blottir l'un contre l'autre à la tombée de la nuit... Les moments partagés, pleins de tendresse et de complicité, resteront à jamais gravés dans leur coeur. Les illustrations scintillent sous les effets de dorure sur la couverture et sur toutes les pages, faisant de cet album une belle idée cadeau. "Quand je suis devenu" est une collection sur la douceur des liens familiaux, la complicité et la tendresse qui unissent petits et grands.