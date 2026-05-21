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#Album jeunesse

Quand je suis devenue ta grande soeur

Britta Teckentrup, Susannah Shane

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Un bel album sur la relation fraternelle avec de la dorure sur la couverture et sur toutes les pages intérieures Cet album est une magnifique lettre d'amour d'une grande soeur raton-laveur à son petit frère. Jouer ensemble, se copier, se disputer parfois, se réconcilier, traverser la rivière ensemble, partager ses rêves ou faire un voeux sous une étoile filante... Les moments partagés, pleins de tendresse et de complicité, resteront à jamais gravés dans leur coeur. La couverture et toutes les pages intérieures sont incrustées de dorure, qui donne encore plus de magie à ce livre merveilleux.

Par Britta Teckentrup, Susannah Shane
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Britta Teckentrup, Susannah Shane

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Autres éditeurs (U à Z)

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Quand je suis devenue ta grande soeur

Britta Teckentrup, Susannah Shane

Paru le 04/06/2026

24 pages

1, 2, 3 Soleil !

15,95 €

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Scannez le code barre 9782384536795
9782384536795
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