Ressources (numériques) dans les formations technologiques courtes à l'université

Cet ouvrage propose une lecture originale des ressources éducatives et pédagogiques, envisagées comme des analyseurs des transformations contemporaines de l'enseignement supérieur - en particulier au sein des Instituts universitaires de technologie (IUT) - et comme leviers de professionnalisation des formations et des enseignants. Croisant enquêtes empiriques rigoureuses et réflexions théoriques approfondies, il met en lumière comment des transformations apparemment circonstancielles s'inscrivent dans des mutations structurelles de long terme. Les auteurs interrogent les reconfigurations d'identités professionnelles et les dynamiques entre acteurs de la formation à travers l'analyse de la circulation des ressources à différentes échelles : du manuel à la filière, en passant par la discipline. Les contributions montrent également que les ressources sont porteuses de conceptions sociopolitiques et pédagogiques, et qu'elles appellent une réflexion critique constante pour accompagner l'évolution des pratiques éducatives. Ce recueil offre des clés de lecture transversales, utiles bien au-delà du seul contexte des IUT, pour repenser la place de ces ressources dans les systèmes éducatifs contemporains.