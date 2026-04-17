L'amour a mille couleurs

Nishio Kuniharu poursuit son rêve de devenir styliste, sans pouvoir tourner la page de l'amour à sens unique qui l'obsède depuis le lycée. Si sa profession lui permet d'évoluer dans un environnement où l'homosexualité est globalement acceptée, l'importante charge de travail quotidien ne lui laisse pas vraiment le temps de s'épanouir. C'est alors qu'il rencontre Ruka Nakamine, un assistant photographe monté sur ressorts... qui lui déclare subitement sa flamme ! Ce dernier lui tournant autour sans arrêt, Kuniharu finit par perdre patience et l'embrasse brutalement pour le décourager... sauf qu'il n'obtient pas l'effet escompté !