Creuse, cruese, creuse... Quand je suis dans le jardin, qu'est-ce qu'il y a sous mes pieds ? Pour le savoir, une seule solution, creuser... Donc se met à creuser... Il va trouver : des araignées, des limaces, des petits cailloux... Ca commence à devenir très profond, alors Noé se construit un petit escalier... Et creuse, encore et encore... Il a aussi trouvé : Des jouets anciens, des barettes de poupées, des petites bêtes, et des racines très anciennes... Il creuse et creuse encore... Soudain, dernière pelletée, un vent frais sur le visage de Noé... Et là, tout au bout de la terre, une petite tête apparaît, toute emmitouflée. C'est Payuk ! Le petit Alaskien.