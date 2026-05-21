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#Album jeunesse

Sous mes pieds

Coralie Saudo, Stéphanie Guérineau

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Creuse, cruese, creuse... Quand je suis dans le jardin, qu'est-ce qu'il y a sous mes pieds ? Pour le savoir, une seule solution, creuser... Donc se met à creuser... Il va trouver : des araignées, des limaces, des petits cailloux... Ca commence à devenir très profond, alors Noé se construit un petit escalier... Et creuse, encore et encore... Il a aussi trouvé : Des jouets anciens, des barettes de poupées, des petites bêtes, et des racines très anciennes... Il creuse et creuse encore... Soudain, dernière pelletée, un vent frais sur le visage de Noé... Et là, tout au bout de la terre, une petite tête apparaît, toute emmitouflée. C'est Payuk ! Le petit Alaskien.

Par Coralie Saudo, Stéphanie Guérineau
Chez Gulf Stream

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Auteur

Coralie Saudo, Stéphanie Guérineau

Editeur

Gulf Stream

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Sous mes pieds

Coralie Saudo, Stéphanie Guérineau

Paru le 21/05/2026

32 pages

Gulf Stream

13,50 €

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