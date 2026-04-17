Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Kvetch !

Michael Wex

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le yiddish est comme la langue officielle du nulle part. Et, puisqu'à en croire Michael Wex " le judaïsme est défini par l'exil et [que] l'exil sans les plaintes, c'est du tourisme ", nulle autre langue ne saurait être mieux adaptée à l'art de la lamentation... Partant de ce constat, Michael Wex invite à un voyage pétri d'humour et d'érudition au coeur de la culture juive. Retraçant ses origines, ses liens avec la religion, son évolution à travers le temps, il montre sur un mode ironique et politiquement incorrect comment le yiddish permet, au quotidien, à ses locuteurs de se lamenter sur tout : la nature, l'humanité, le sexe, la nourriture et même Dieu. En somme, le yiddish vous aide à être juif ; et à vous plaindre en toutes circonstances. Savant et jubilatoire, abordant le yiddish parce qu'il a de plus imagé, Kvetch ! est bien plus qu'un recueil de jeux de mots ou d'histoires juives : il s'agit d'une véritable exploration de la culture ashkénaze, un hommage émouvant à un continent perdu dont il importe aujourd'hui de préserver la mémoire par la langue ; et l'humour.

Par Michael Wex
Chez L'Antilope (Paris)

|

Auteur

Michael Wex

Editeur

L'Antilope (Paris)

Genre

Linguistique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Kvetch ! par Michael Wex

Commenter ce livre

 

Kvetch !

Michael Wex trad. Anne-Sophie Dreyfus

Paru le 17/04/2026

320 pages

L'Antilope (Paris)

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379511813
9782379511813
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.