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Neuf séminaires sur l'amour

Pauline Prost

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Qu'est-ce l'amour ? C'est la question que cet ouvrage se propose d'éclairer à partir de la psychanalyse, avec Freud et Lacan, tout en revenant sur la philosophie, la théologie, la mythologie, le théâtre, la littérature. Qu'est-ce que l'amour ? C'est la question que cet ouvrage se propose d'éclairer à partir de la psychanalyse, avec Freud et Lacan, tout en l'articulant à la philosophie, à la théologie, à la mythologie, au théâtre, à la littérature. Issu du dernier des séminaires annuels que Pauline Prost donna à la librairie des Temps Modernes, à Orléans, cet ouvrage à la fois court et rigoureux nous invite à lire ce que Freud et Lacan ont dit de l'amour, en revenant sur les sources qu'ils ont utilisées. Un véritable travail de fouille qui rend accessible au lecteur un thème d'une grande complexité et aboutit à des pages pleines de lucidité et de beauté.

Par Pauline Prost
Chez Presses universitaires de Vincennes

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Auteur

Pauline Prost

Editeur

Presses universitaires de Vincennes

Genre

Essais

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Neuf séminaires sur l'amour

Pauline Prost

Paru le 29/05/2026

120 pages

Presses universitaires de Vincennes

15,00 €

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Scannez le code barre 9782379246210
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