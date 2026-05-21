Neuf séminaires sur l'amour

Qu'est-ce l'amour ? C'est la question que cet ouvrage se propose d'éclairer à partir de la psychanalyse, avec Freud et Lacan, tout en revenant sur la philosophie, la théologie, la mythologie, le théâtre, la littérature. Qu'est-ce que l'amour ? C'est la question que cet ouvrage se propose d'éclairer à partir de la psychanalyse, avec Freud et Lacan, tout en l'articulant à la philosophie, à la théologie, à la mythologie, au théâtre, à la littérature. Issu du dernier des séminaires annuels que Pauline Prost donna à la librairie des Temps Modernes, à Orléans, cet ouvrage à la fois court et rigoureux nous invite à lire ce que Freud et Lacan ont dit de l'amour, en revenant sur les sources qu'ils ont utilisées. Un véritable travail de fouille qui rend accessible au lecteur un thème d'une grande complexité et aboutit à des pages pleines de lucidité et de beauté.