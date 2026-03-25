Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

La Réparatrice

Capucine Graby, Godelieve Mukasarasi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Nous sommes sortis et nous avons marché tête baissée. Ils étaient sales et armés jusqu'aux dents. Ils nous parlaient avec brutalité. La propagande avait couru de colline en colline : nous n'étions déjà plus des êtres humains. Je savais le sort qui nous attendait, car ma belle-mère avait été noyée la veille, les mains préalablement coupées et sanglées avec une corde autour de sa tête. " Ainsi parle Godelieve Mukasarasi. Voix basse, images nettes, regard lointain : c'est l'histoire tristement banale d'une femme qui a été violée pendant le génocide rwandais. Cent jours de ténèbres qui lui ont fait tout perdre : son mari, sa fille, sa maison, sa dignité. Mais jamais sa foi en l'humanité. C'est l'histoire d'une femme qui aurait dû s'écrouler mais qui a choisi un autre chemin : celui de la renaissance. Pour elle et surtout pour les centaines de femmes qu'elle a réparées par les mots. Depuis 30 ans, avec un courage exceptionnel, au coeur de son association, Godelieve Mukasarasi a ranimé les âmes détruites, ravivé les corps souillés, réinsufflé aux femmes rwandaises la rage qui coule dans ses veines. Patiemment, elle a remis sur le chemin de la vie plus de mille femmes et des centaines d'enfants nés des viols, ceux que l'on appelle les " enfants du hasard " . Capucine Graby a vécu, en équilibre, avec cette " reine du Rwanda " pendant plusieurs semaines. Elle a écouté ses nuits, ses doutes, ses joies, et tenté de comprendre la méthode qu'elle a mise en place qui intéresse désormais aux quatre coins du monde. Un récit magnifique et sobre. Une ode à la vie et à la résilience.

Par Capucine Graby, Godelieve Mukasarasi
Chez Grasset & Fasquelle

|

Auteur

Capucine Graby, Godelieve Mukasarasi

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Réparatrice par Capucine Graby, Godelieve Mukasarasi

Commenter ce livre

 

La Réparatrice

Capucine Graby, Godelieve Mukasarasi

Paru le 25/03/2026

208 pages

Grasset & Fasquelle

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246842347
9782246842347
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Leïla Slimani rejoint Andrew Wylie, le redouté “chacal” de l’édition
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.