Le Maroc, faux Protectorat, vraie Colonie

"Cet essai n'est nullement une nouvelle histoire globale de la présence française au Maroc durant le Protectorat. D'excellents ouvrages s'en sont depuis longtemps chargés. Il s'agit seulement et modestement de quelques sondages dans cette histoire commune entre deux peuples, de quelques faits qui ont paru à l'auteur avoir quelque cohérence entre eux. [...] Si un bilan paraît impossible, tant la position de chaque observateur peut lui donner des couleurs différentes, au moins pourra-t-on un jour présenter un tableau nuancé et consensuel, à condition de sortir – enfin – du sordide et stérile face-à-face bienfaits (les hôpitaux, les routes, etc.) / méfaits (racisme, exploitation, etc.). " Alain Ruscio