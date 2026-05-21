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Le Maroc, faux Protectorat, vraie Colonie

Alain Ruscio

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"Cet essai n'est nullement une nouvelle histoire globale de la présence française au Maroc durant le Protectorat. D'excellents ouvrages s'en sont depuis longtemps chargés. Il s'agit seulement et modestement de quelques sondages dans cette histoire commune entre deux peuples, de quelques faits qui ont paru à l'auteur avoir quelque cohérence entre eux. [...] Si un bilan paraît impossible, tant la position de chaque observateur peut lui donner des couleurs différentes, au moins pourra-t-on un jour présenter un tableau nuancé et consensuel, à condition de sortir – enfin – du sordide et stérile face-à-face bienfaits (les hôpitaux, les routes, etc.) / méfaits (racisme, exploitation, etc.). " Alain Ruscio

Par Alain Ruscio
Chez Hémisphères Editions

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Auteur

Alain Ruscio

Editeur

Hémisphères Editions

Genre

Maroc

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Le Maroc, faux Protectorat, vraie Colonie

Alain Ruscio

Paru le 21/05/2026

248 pages

Hémisphères Editions

20,00 €

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