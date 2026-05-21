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Spritz, cadavres et chocolats

Juliette Sachs

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Avec ce cosy mystery à la française, Juliette Sachs signe la première enquête d'Emma Cordier, une héroïne drôle et délicieusement imparfaite. Entre son incapacité chronique à garder un emploi plus de six mois et ses relations amoureuses catastrophiques, Emma, 30 ans, semble plus proche de l'adolescente rebelle que de l'adulte responsable. Désespérée, sa mère multiplie les ruses pour lui présenter de potentiels soupirants. Tout dérape le jour où deux d'entre eux sont retrouvés morts dans de mystérieuses circonstances. Pour la police de ce petit coin de Normandie, le doute n'est pas permis, Emma est la suspecte numéro un. Déterminée à prouver son innocence, la jeune femme se transforme en détective amateur. Mais avec un inspecteur Verdin aussi inflexible que psychorigide et une famille omniprésente, l'affaire s'annonce corsée... et sérieusement mouvementée. Un cocktail d'humour et de suspense, addictif et explosif.

Par Juliette Sachs
Chez Taurnada Editions

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Auteur

Juliette Sachs

Editeur

Taurnada Editions

Genre

Romans policiers

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Spritz, cadavres et chocolats

Juliette Sachs

Paru le 21/05/2026

Taurnada Editions

10,90 €

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Scannez le code barre 9782372581837
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