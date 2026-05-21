Mes 10 plus belles comptines pour voyager avec bébé

"Mes comptines sonores pour voyager" : Un voyage musical et interactif au coeur des comptines enfantines les plus célèbres pour éveiller la curiosité des tout-petits ! Plongez les jeunes lecteurs dans une aventure musicale et sensorielle unique avec le livre sonore " Comptines sonores à toucher pour Voyager ". Destiné aux enfants à partir de 1 an, ce livre offre une expérience immersive grâce à ses puces sonores intégrant 6 comptines emblématiques et des matières à toucher associées aux illustrations. Conçu pour éveiller les sens et la curiosité, il s'impose comme un produit éducatif, ludique et innovant, idéal pour les librairies et les enseignes culturelles.
Par
Marie Deloste, Isabelle Chauvet, Elena Brusi Chez
Thomas Jeunesse
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