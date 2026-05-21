Mes 10 plus belles comptines pour voyager avec bébé

"Mes comptines sonores pour voyager" : Un voyage musical et interactif au coeur des comptines enfantines les plus célèbres pour éveiller la curiosité des tout-petits ! Plongez les jeunes lecteurs dans une aventure musicale et sensorielle unique avec le livre sonore " Comptines sonores à toucher pour Voyager ". Destiné aux enfants à partir de 1 an, ce livre offre une expérience immersive grâce à ses puces sonores intégrant 6 comptines emblématiques et des matières à toucher associées aux illustrations. Conçu pour éveiller les sens et la curiosité, il s'impose comme un produit éducatif, ludique et innovant, idéal pour les librairies et les enseignes culturelles.