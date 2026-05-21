Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

Mes 10 plus belles comptines pour voyager avec bébé

Marie Deloste, Isabelle Chauvet, Elena Brusi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Mes comptines sonores pour voyager" : Un voyage musical et interactif au coeur des comptines enfantines les plus célèbres pour éveiller la curiosité des tout-petits ! Plongez les jeunes lecteurs dans une aventure musicale et sensorielle unique avec le livre sonore " Comptines sonores à toucher pour Voyager ". Destiné aux enfants à partir de 1 an, ce livre offre une expérience immersive grâce à ses puces sonores intégrant 6 comptines emblématiques et des matières à toucher associées aux illustrations. Conçu pour éveiller les sens et la curiosité, il s'impose comme un produit éducatif, ludique et innovant, idéal pour les librairies et les enseignes culturelles.

Par Marie Deloste, Isabelle Chauvet, Elena Brusi
Chez Thomas Jeunesse

|

Auteur

Marie Deloste, Isabelle Chauvet, Elena Brusi

Editeur

Thomas Jeunesse

Genre

Livres sonores

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes 10 plus belles comptines pour voyager avec bébé par Marie Deloste, Isabelle Chauvet, Elena Brusi

Commenter ce livre

 

Mes 10 plus belles comptines pour voyager avec bébé

Marie Deloste, Isabelle Chauvet, Elena Brusi

Paru le 21/05/2026

20 pages

Thomas Jeunesse

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782354817213
9782354817213
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.