Mondial 2026 - FC Geopolitics

Quand la géopolitique s'invite sur le terrain du football Comment un petit pays comme l'Uruguay s'est-il imposé sur la scène internationale grâce au football ? Pourquoi un simple match entre les Etats-Unis et l'Iran est-il devenu un moment diplomatique historique ? Pourquoi la Coupe du monde est-elle devenue à la fois un enjeu politique majeur pour certains Etats sans culture football, comme le Qatar, et un puissant révélateur pour d'autres nations en quête de reconnaissance, de la Croatie à Curaçao ? Tous les quatre ans, la Coupe du monde de football dépasse largement le cadre du sport. Elle devient un révélateur des tensions, des ambitions et des trajectoires nationales à l'échelle mondiale. En quelques décennies, le football s'est imposé comme le sport le plus populaire de la planète, capable de rassembler plus de trois milliards de téléspectateurs. Un événement unique, où les nations ne jouent pas seulement pour un trophée, mais aussi pour leur image, leur visibilité et parfois leur place sur la scène internationale. A travers 22 histoires insolites, construites sous forme de récit, cet ouvrage raconte comment la Coupe du monde est devenue un terrain d'expression des rapports de force, un miroir des sociétés et un marqueur des grands équilibres géopolitiques. Des origines du Mondial à l'Italie de Mussolini, de la participation rocambolesque du Koweït en 1982 au Qatar de 2022, jusqu'à une Coupe du monde 2026 déjà marquée par les enjeux politiques de l'Amérique de Donald Trump, le football éclaire les dynamiques du monde contemporain. Quoi de mieux alors qu'un livre pendant cette Coupe du Monde pour inviter les curieux, amateurs de foot ou géographes en herbe, à parcourir le monde au travers de grands moments sportifs, tout en aidant à comprendre les enjeux géopolitiques de notre planète. La Coupe du monde raconte toujours bien plus que 90 minutes sur un terrain. cs (Lien -> https : //x. com/FCGeopolitics) (80 000 abonnés), le média qui vulgarise la géopolitique et le sport. Il est un expert reconnu dans ce domaine, régulièrement invité par les médias nationaux ainsi qu'à des conférences sur le sujet. Il est l'auteur de quatre livres (Football Club Geopolitics, Mondial, Planète Rugby, GeopOlympics) aux éditions Max Milo.