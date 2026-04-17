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#Album jeunesse

Coeur de baleine

Liza Kerivel, Manon Beaumont

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Apre`s le succe`s de La Botte , l'autrice Liza Kerivel et l'illustratrice Manon Beaumont retrouvent leur complicite´ pour ce nouveau conte e´cologique et poe´tique. Le jeune lecteur se retrouve confronté au destin tragique des habitants de l'Ile Oublie´e qui subissent de plein fouet la montée des eaux. La population va heureusement rencontrer une majestueuse baleine. Cette dernière promet aux habitants de tout faire pour les aider, même si elle doit parcourir tous les océans de la planète pour cela. Un joli conte pour les enfants dès 4 ans, avec son texte chantant qui regorge de rimes. Un vrai plaisir à lire à voix haute !

Par Liza Kerivel, Manon Beaumont
Chez Locus Solus Editions

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Auteur

Liza Kerivel, Manon Beaumont

Editeur

Locus Solus Editions

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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Coeur de baleine

Liza Kerivel, Manon Beaumont

Paru le 17/04/2026

32 pages

Locus Solus Editions

13,00 €

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Scannez le code barre 9782368341704
9782368341704
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