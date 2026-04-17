Coeur de baleine

Apre`s le succe`s de La Botte , l'autrice Liza Kerivel et l'illustratrice Manon Beaumont retrouvent leur complicite´ pour ce nouveau conte e´cologique et poe´tique. Le jeune lecteur se retrouve confronté au destin tragique des habitants de l'Ile Oublie´e qui subissent de plein fouet la montée des eaux. La population va heureusement rencontrer une majestueuse baleine. Cette dernière promet aux habitants de tout faire pour les aider, même si elle doit parcourir tous les océans de la planète pour cela. Un joli conte pour les enfants dès 4 ans, avec son texte chantant qui regorge de rimes. Un vrai plaisir à lire à voix haute !