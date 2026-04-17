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Aperitivo

Audrey Cosson

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Les meilleures recettes d'apéritifs italiens à déguster ou à siroter. En Italie, l'apéritif est le moment où l'on s'arrête enfin. Après une longue journée, on se retrouve au bar et on s'accoude au comptoir pour commander un verre et grignoter quelques taralli croustillants, une focaccia moelleuse, des légumes grillés... Une manière de suspendre le temps, sans autre intention que d'être ensemble. Chaque région d'Italie a sa façon de vivre ce moment mais le principe reste immuable : partager des recettes simples, généreuses et authentiques, et un moment hors du temps. Buonissimo !

Par Audrey Cosson
Chez Mango Editions

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Auteur

Audrey Cosson

Editeur

Mango Editions

Genre

Cuisine Italienne

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Aperitivo

Audrey Cosson

Paru le 17/04/2026

192 pages

Mango Editions

24,95 €

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