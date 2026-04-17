Les meilleures recettes d'apéritifs italiens à déguster ou à siroter. En Italie, l'apéritif est le moment où l'on s'arrête enfin. Après une longue journée, on se retrouve au bar et on s'accoude au comptoir pour commander un verre et grignoter quelques taralli croustillants, une focaccia moelleuse, des légumes grillés... Une manière de suspendre le temps, sans autre intention que d'être ensemble. Chaque région d'Italie a sa façon de vivre ce moment mais le principe reste immuable : partager des recettes simples, généreuses et authentiques, et un moment hors du temps. Buonissimo !