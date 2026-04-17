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Full body super simple

Séverine Augoyat

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Ce livre propose des séances d'exercices organisées par zones du corps, permettant de travailler tour à tour les jambes, le haut du corps, les abdominaux ou les fessiers. A partir d'un répertoire d'exercices variés mêlant cardio, musculation et gymnastique, chacun peut composer des séances adaptées à son niveau, pour renforcer le corps de manière progressive et équilibrée. Dans ce livre, Séverine Augoyat vous accompagne à la découverte d'une méthode accessible, tout en douceur et en efficacité. Les photos vous indiquent précisément quelles sont les postures à éviter et celles à effectuer, pour une pratique en toute sécurité.

Par Séverine Augoyat
Chez Mango Editions

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Auteur

Séverine Augoyat

Editeur

Mango Editions

Genre

Garder la forme

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Full body super simple

Séverine Augoyat

Paru le 17/04/2026

144 pages

Mango Editions

14,95 €

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Scannez le code barre 9782317040078
9782317040078
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