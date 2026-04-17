Full body super simple

Ce livre propose des séances d'exercices organisées par zones du corps, permettant de travailler tour à tour les jambes, le haut du corps, les abdominaux ou les fessiers. A partir d'un répertoire d'exercices variés mêlant cardio, musculation et gymnastique, chacun peut composer des séances adaptées à son niveau, pour renforcer le corps de manière progressive et équilibrée. Dans ce livre, Séverine Augoyat vous accompagne à la découverte d'une méthode accessible, tout en douceur et en efficacité. Les photos vous indiquent précisément quelles sont les postures à éviter et celles à effectuer, pour une pratique en toute sécurité.