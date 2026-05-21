Ce que pense Ernest

Quand un auto-proclamé " chat philosophe " observe son monde, ça promet quelques coups de griffe Ernest est un chat philosophe chez qui vit Suzy, la cinquantaine, célibataire et hôtesse de caisse. Tandis que le premier observe le monde du haut de son génie et de son canapé, la seconde en revanche ne se sent à la hauteur de pas grand-chose. Suzy qui ne cherche rien, va être amenée à sortir de sa zone de confort. Quant à Ernest qui nous raconte sa vie, il va assister à la transformation de sa colocataire, sans toujours bien comprendre le fonctionnement des deux pattes. Ceci ne l'empêchera pas de philosopher sur tout ce qu'il observe pour notre plus grand plaisir.