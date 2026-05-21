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#Roman francophone

Ce que pense Ernest

Clémence Chambeslin

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Quand un auto-proclamé " chat philosophe " observe son monde, ça promet quelques coups de griffe Ernest est un chat philosophe chez qui vit Suzy, la cinquantaine, célibataire et hôtesse de caisse. Tandis que le premier observe le monde du haut de son génie et de son canapé, la seconde en revanche ne se sent à la hauteur de pas grand-chose. Suzy qui ne cherche rien, va être amenée à sortir de sa zone de confort. Quant à Ernest qui nous raconte sa vie, il va assister à la transformation de sa colocataire, sans toujours bien comprendre le fonctionnement des deux pattes. Ceci ne l'empêchera pas de philosopher sur tout ce qu'il observe pour notre plus grand plaisir.

Par Clémence Chambeslin
Chez Pocket

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Auteur

Clémence Chambeslin

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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Ce que pense Ernest

Clémence Chambeslin

Paru le 21/05/2026

240 pages

Pocket

8,50 €

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Scannez le code barre 9782266362696
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