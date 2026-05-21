Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Trente millions d'orgasmes

Huy Minh Tran, Jul, Minh Tran Huy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une stupéfiante exploration de la vie sexuelle des animaux. Ils ont le sexe en tire-bouchon, en seringue, en cuiller ou en fils barbelés. Elles ? En labyrinthe, en porte de prison, et parfois en plusieurs exemplaires... Bienvenue dans le monde merveilleux des animaux, là où la nature déploie la plus merveilleuse des imaginations. C'est qu'en matière de séduction, de copulation, de fécondation, nos amis les bêtes nous dépassent allègrement, en beauté comme en diversité. Entre la fluidité de genre du poisson-clown et le matriarcat chez les suricates, la chair n'est jamais triste dans ce sexorama aussi surprenant qu'hilarant...

Par Huy Minh Tran, Jul, Minh Tran Huy
Chez Pocket

|

Auteur

Huy Minh Tran, Jul, Minh Tran Huy

Editeur

Pocket

Genre

Sciences de la vie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Trente millions d'orgasmes par Huy Minh Tran, Jul, Minh Tran Huy

Commenter ce livre

 

Trente millions d'orgasmes

Huy Minh Tran, Jul, Minh Tran Huy

Paru le 21/05/2026

192 pages

Pocket

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266361545
9782266361545
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.