Trente millions d'orgasmes

Une stupéfiante exploration de la vie sexuelle des animaux. Ils ont le sexe en tire-bouchon, en seringue, en cuiller ou en fils barbelés. Elles ? En labyrinthe, en porte de prison, et parfois en plusieurs exemplaires... Bienvenue dans le monde merveilleux des animaux, là où la nature déploie la plus merveilleuse des imaginations. C'est qu'en matière de séduction, de copulation, de fécondation, nos amis les bêtes nous dépassent allègrement, en beauté comme en diversité. Entre la fluidité de genre du poisson-clown et le matriarcat chez les suricates, la chair n'est jamais triste dans ce sexorama aussi surprenant qu'hilarant...