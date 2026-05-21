Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Les Sentiers de l'aube

Françoise Bourdon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quatre récits de femmes, autour de quatre savoir-faire, quatre artisanats de la plus belle tradition provençale. Par l'auteure de La Roche aux loups . Elles sont quatre, à différentes époques, dans quatre magnifiques écrins. Elles racontent, chacune, un geste ou une tradition séculaire de Provence. L'ardente Eugénie, enfant naturelle d'une " gamine de l'Assistance ", à L'Isle-sur-la-Sorgue, veut accomplir la promesse faite à sa mère... A Montfavet, près de la fabrique familiale de berlingots, Adeline a toujours vécu enfermée dans son monde et a enfoui un tragique secret. Sabine, jeune veuve élevant seule son fils, travaille dans une distillerie d'élixirs de Châteauneuf-du-Pape où elle dessine de belles étiquettes. Mais bientôt le choléra frappe la région. Angéla, la boutisseuse d'Apt, attend désespérément le retour de celui qu'elle aime, disparu depuis les Cent-Jours. La détresse d'une femme va lui donner tous les courages. Toute la sensibilité, le regard, le talent de Françoise Bourdon pour évoquer des héroïnes intemporelles et inspirantes.

Par Françoise Bourdon
Chez Pocket

|

Auteur

Françoise Bourdon

Editeur

Pocket

Genre

Provence, Alpes, Côte d'Azur

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Sentiers de l'aube par Françoise Bourdon

Commenter ce livre

 

Les Sentiers de l'aube

Françoise Bourdon

Paru le 21/05/2026

240 pages

Pocket

8,10 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266358408
9782266358408
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.