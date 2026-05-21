Les Sentiers de l'aube

Quatre récits de femmes, autour de quatre savoir-faire, quatre artisanats de la plus belle tradition provençale. Par l'auteure de La Roche aux loups . Elles sont quatre, à différentes époques, dans quatre magnifiques écrins. Elles racontent, chacune, un geste ou une tradition séculaire de Provence. L'ardente Eugénie, enfant naturelle d'une " gamine de l'Assistance ", à L'Isle-sur-la-Sorgue, veut accomplir la promesse faite à sa mère... A Montfavet, près de la fabrique familiale de berlingots, Adeline a toujours vécu enfermée dans son monde et a enfoui un tragique secret. Sabine, jeune veuve élevant seule son fils, travaille dans une distillerie d'élixirs de Châteauneuf-du-Pape où elle dessine de belles étiquettes. Mais bientôt le choléra frappe la région. Angéla, la boutisseuse d'Apt, attend désespérément le retour de celui qu'elle aime, disparu depuis les Cent-Jours. La détresse d'une femme va lui donner tous les courages. Toute la sensibilité, le regard, le talent de Françoise Bourdon pour évoquer des héroïnes intemporelles et inspirantes.