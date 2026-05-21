Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Soeurs des ondes

Eva Wagendorfer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Francfort, 1927. Trois jeunes femmes tentent de faire carrière au sein d'une station de radio en plein bouleversement. Francfort, 1926. Les années folles battent leur plein, au diapason de ce nouveau medium à la mode : la radio ! C'est là, en effet, que les modes se font et se défont - avec les carrières. Depuis sa province natale, Gesa en a souvent rêvé. Et voilà qu'elle vient de décrocher un petit rôle, dans le feuilleton policier de la station ! Là, elle croisera le chemin d'Inge, la secrétaire du patron secrètement chanteuse de jazz, et celui de Margot, violoncelliste dans l'orchestre-maison. Bien décidées à faire valoir leur talent dans ce monde très masculin, les amies ne seront pas trop de trois pour unir leurs voix et se battre contre les conventions et les stéréotypes.

Par Eva Wagendorfer
Chez Pocket

|

Auteur

Eva Wagendorfer

Editeur

Pocket

Genre

XXe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Soeurs des ondes par Eva Wagendorfer

Commenter ce livre

 

Soeurs des ondes

Eva Wagendorfer trad. Brice Germain

Paru le 28/05/2026

480 pages

Pocket

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266357883
9782266357883
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.