Soeurs des ondes

Francfort, 1927. Trois jeunes femmes tentent de faire carrière au sein d'une station de radio en plein bouleversement. Francfort, 1926. Les années folles battent leur plein, au diapason de ce nouveau medium à la mode : la radio ! C'est là, en effet, que les modes se font et se défont - avec les carrières. Depuis sa province natale, Gesa en a souvent rêvé. Et voilà qu'elle vient de décrocher un petit rôle, dans le feuilleton policier de la station ! Là, elle croisera le chemin d'Inge, la secrétaire du patron secrètement chanteuse de jazz, et celui de Margot, violoncelliste dans l'orchestre-maison. Bien décidées à faire valoir leur talent dans ce monde très masculin, les amies ne seront pas trop de trois pour unir leurs voix et se battre contre les conventions et les stéréotypes.