Martin Eden , le chef-d'oeuvre de Jack London, passe pour son autobiographie romancée. Il s'en est défendu. Pourtant, entre l'auteur et le héros, il y a plus d'une ressemblance... Ouvrier devenu écrivain, Martin Eden n'arrive plus à se reconnaître dans le prolétariat dont il est issu mais refuse la bourgeoisie qui lui tend les bras. Bourlingueur et bagarreur issu des bas-fonds, il troque l'aventure pour la littérature, par amour et par génie. Mais sa chute sera à la mesure de son ascension vers le succès : vertigineuse et tragique...