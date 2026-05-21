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Martin Eden

Jack London

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Martin Eden , le chef-d'oeuvre de Jack London, passe pour son autobiographie romancée. Il s'en est défendu. Pourtant, entre l'auteur et le héros, il y a plus d'une ressemblance... Ouvrier devenu écrivain, Martin Eden n'arrive plus à se reconnaître dans le prolétariat dont il est issu mais refuse la bourgeoisie qui lui tend les bras. Bourlingueur et bagarreur issu des bas-fonds, il troque l'aventure pour la littérature, par amour et par génie. Mais sa chute sera à la mesure de son ascension vers le succès : vertigineuse et tragique...

Par Jack London
Chez 10/18

|

Auteur

Jack London

Editeur

10/18

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Martin Eden

Jack London trad. Claude Cendrée

Paru le 21/05/2026

480 pages

10/18

10,00 €

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Scannez le code barre 9782264088659
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