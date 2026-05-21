Le récit d'un retour à la nature plein d'espoir, de résilience et de lumière. Par l'auteure du Chemin de sel . Après avoir parcouru les 1 013 kilomètres du sentier côtier du sud-ouest de l'Angleterre, avec pour seul toit une tente bon marché, Raynor et son mari Moth vivent désormais dans un petit appartement en bord de mer. Sur cette côte sauvage balayée par les vents, où les falaises se dressent à perte de vue, avec le ciel et la terre crayeuse comme seul horizon, ils ont trouvé un nouveau chez eux. Alors que Moth était promis à une mort prochaine, lente et douloureuse, ensemble, ils ont défié tous les sinistres pronostics, puisant leur force dans la nature environnante. Pour autant le retour à la normalité s'avère difficile pour le couple de randonneurs. Sont-ils réellement chez eux ? Réussiront-ils à vivre comme avant ? Moth supportera-t-il l'arrêt brutal de la marche ? Et voilà que, par un extraordinaire hasard, l'un des lecteurs du Chemin de sel, touché par leur histoire, leur confie la remise en état d'une magnifique ferme nichée au coeur des collines de Cornouailles. Ce retour à la nature ne pourrait-il pas être leur nouveau quotidien ? Serait-ce là leur chemin ? Après le magnifique Chemin de sel, Un silence sauvage nous raconte l'histoire d'un espoir triomphant, du grand amour qui l'emporte sur tout. Un récit lumineux sur le lien entre l'esprit humain et la terre, une invitation à guérir de nos blessures. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Marc Amfreville