Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman étranger

Un silence sauvage

Raynor Winn

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le récit d'un retour à la nature plein d'espoir, de résilience et de lumière. Par l'auteure du Chemin de sel . Après avoir parcouru les 1 013 kilomètres du sentier côtier du sud-ouest de l'Angleterre, avec pour seul toit une tente bon marché, Raynor et son mari Moth vivent désormais dans un petit appartement en bord de mer. Sur cette côte sauvage balayée par les vents, où les falaises se dressent à perte de vue, avec le ciel et la terre crayeuse comme seul horizon, ils ont trouvé un nouveau chez eux. Alors que Moth était promis à une mort prochaine, lente et douloureuse, ensemble, ils ont défié tous les sinistres pronostics, puisant leur force dans la nature environnante. Pour autant le retour à la normalité s'avère difficile pour le couple de randonneurs. Sont-ils réellement chez eux ? Réussiront-ils à vivre comme avant ? Moth supportera-t-il l'arrêt brutal de la marche ? Et voilà que, par un extraordinaire hasard, l'un des lecteurs du Chemin de sel, touché par leur histoire, leur confie la remise en état d'une magnifique ferme nichée au coeur des collines de Cornouailles. Ce retour à la nature ne pourrait-il pas être leur nouveau quotidien ? Serait-ce là leur chemin ? Après le magnifique Chemin de sel, Un silence sauvage nous raconte l'histoire d'un espoir triomphant, du grand amour qui l'emporte sur tout. Un récit lumineux sur le lien entre l'esprit humain et la terre, une invitation à guérir de nos blessures. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Marc Amfreville

Par Raynor Winn
Chez 10/18

|

Auteur

Raynor Winn

Editeur

10/18

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un silence sauvage par Raynor Winn

Commenter ce livre

 

Un silence sauvage

Raynor Winn trad. Marc Amfreville

Paru le 21/05/2026

408 pages

10/18

9,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782264087836
9782264087836
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.