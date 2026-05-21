Simplifiez vos soirée et vos apéros avec ces recettes de cocktails dans la collection Super Facile : 90 recettes inédites, fraîches et fun, au rapport qualité-prix imbattable. Plongez dans l'art du cocktail grâce à 90 recettes simples, rapides et réalisables avec des ingrédients du quotidien. Classé par familles d'alcools, ce livre deviendra vite l'invité indispensable de toutes vos soirées : les incontournables au rhum (mojito, ti' punch, planteur...), les classiques à la vodka ou à la tequila (bloody mary, black russian, margarita...), les créations autour du gin (gin tonic revisité, blue lagoon, pink lady...), sans oublier champagne, whisky, cognac et liqueurs variées. Et pour ceux qui préfèrent la version soft, une sélection de cocktails sans alcool tout aussi créative : virgin mojito, punch cocofruits, cucumber cooler, agua fresca...