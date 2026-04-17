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#Roman étranger

Crépuscule de juillet

Yrjö Kaijärvi

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Crépuscule de juillet est une oeuvre singulière par sa forme et son intensité. Ce roman-poème est l'évocation de la mémoire d'un ami disparu, Arvo, à travers les voix de sept personnes, hommes et femmes, unies par les paysages d'été, la nostalgie et le pressentiment de la mort. Toutes ont vécu une histoire avec Arvo à des moments différents de sa vie. Toutes dévoilent les pensées, les souvenirs, les sensations, les sentiments qui se sont emparés d'elles en apprenant sa mort. Dans la prose intensément lyrique de Kaijärvi, souvent proche d'une composition musicale, le rythme structure le récit autant que l'intrigue. Ce livre bref mais dense reste son oeuvre la plus marquante. Il y condense ses thèmes essentiels ? : le temps, l'amitié, la perte, le désir de saisir ce qui s'éteint. Ces magnifiques chants d'amour et d'amitié sont aussi une méditation universelle sur la fragilité de la vie et la fidélité de la mémoire. Prix national de littérature en 1937, Yrjö Kaijärvi, oète finlandais d'expression finnoise, était aussi traducteur (Baudelaire, Verlaine, Musset ou T. S. Eliott) et romancier. Originaire de Carélie, il s'est illustré par une poésie lyrique marquée par l'amour, la mémoire et la nature. Son oeuvre la plus connue reste Heinäkuun hämärässä (1946), roman-poème d'une intensité musicale exceptionnelle, traduit en français pour la première fois sous le titre Crépuscule de juillet.

Par Yrjö Kaijärvi
Chez Do Editions

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Auteur

Yrjö Kaijärvi

Editeur

Do Editions

Genre

Littérature scandinave

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Crépuscule de juillet

Yrjö Kaijärvi trad. Géraud Marc, Marc Géraud

Paru le 17/04/2026

96 pages

Do Editions

13,00 €

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Scannez le code barre 9791095434689
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