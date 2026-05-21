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Sébastien Raichon, sur les chemins de l'aventure

Sébastien Raichon, Renaud Fulconis

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Le dialogue entre Sébastien Raichon, champion de trail, et Renaud Fulconis, préparateur mental, pour vivre d'aventure et dépasser toutes les limites. Préface de Mathieu Blanchard. Si le trail connaît un tel engouement ces dernières années, c'est parce qu'il ouvre une voie vers l'aventure dans une communion avec la nature. C'est le credo de Sébastien Raichon, l'un des meilleurs spécialistes français de la discipline. Sauf que pour performer en compétition, il faut mobiliser des ressources qui vont bien au-delà d'une excellente condition physique. C'est là que la force mentale, permet à un homme ordinaire d'accomplir des exploits extraordinaires. Ce livre, à la portée de tous, qui vous plonge dans les coulisses de la Barkley (dont il a été le dernier concurrent en lice en 2025 et 2026) ou du Tor des glaciers, est une plongée dans les ressorts du dépassement. Sébastien y partage ses moments de doute, ses improvisations sous pression, ses décisions dans le chaos, la force du collectif, sa vulnérabilité assumée. Renaud les décrypte avec son regard de spécialiste de la performance et du leadership sous pression. Ensemble, ils conçoivent un dispositif narratif original. Chaque chapitre alterne un récit d'aventure brut, incarné, sans filtre, et une analyse des mécanismes mentaux à l'oeuvre. Pour le lecteur, c'est une occasion inédite de comprendre comment ces leviers peuvent éclairer la vie de chacun, sportive ou non. Il s'agit ainsi d'apprendre à rebondir après l'échec, de transformer l'obstacle en ressource, de faire de l'incertitude une alliée, de savoir guider une équipe mais aussi se laisser guider quand il le faut, d'agir sans vouloir tout contrôler, de partager pour grandir ensemble. Pour vous trailers, ultra-trailers, sportifs d'endurance, mais aussi managers, coachs, enseignants, parents, ou encore toute personne confrontée à l'incertitude et en quête de leviers mentaux, ce livre, émouvant et sincère, vous raconte l'aventure à la première personne et présente des outils concrets pour apprendre à vous dépasser en toute sécurité.

Par Sébastien Raichon, Renaud Fulconis
Chez Solar

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Auteur

Sébastien Raichon, Renaud Fulconis

Editeur

Solar

Genre

Technique et entraînement

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Sébastien Raichon, sur les chemins de l'aventure

Sébastien Raichon, Renaud Fulconis

Paru le 21/05/2026

336 pages

Solar

19,90 €

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