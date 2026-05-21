Histoire de la police française

Les Hussards bleus de la République. L'ouvrage propose enfin une histoire complète, vivante et accessible de la police française, une institution aussi ancienne que fondamentalement méconnue. Celle-ci accompagne pourtant depuis l'origine chaque soubresaut de l'histoire nationale - ; du guet médiéval à Louis XIV, de Fouché à Vidocq, des Brigades du Tigre aux crises contemporaines (terrorisme, émeutes urbaines, Gilets jaunes...). Aujourd'hui, la mémoire collective se limite à quelques épisodes sombres : rafle du Vel' d'Hiv', 17 octobre 1961, affaire Malik Oussekine. Ce livre ambitionne de dépasser ces drames en offrant une fresque incarnée qui restitue la complexité d'un rouage essentiel de la République, entre héroïsme, ambiguïtés et zones d'ombre. Ecrit par un commissaire de police fort de seize ans d'expérience et enseignant à Sciences Po, ce livre mêle expertise de terrain, exigence historique et sens du récit Un outil de compréhension nécessaire, à l'heure où les débats sur le maintien de l'ordre, les violences policières, les libertés publiques témoignent des fractures de la société.