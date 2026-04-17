Un jour viendra où Krypto se tiendra aux côtés de Superman pour l'aider à combattre des monstres, des extraterrestres et des super-vilains. Un jour où ce chien sauvera son monde d'adoption grâce aux incroyables pouvoirs que lui confère l'étrange soleil jaune de la Terre. Mais comment s'est-il retrouvé là-bas ? Il était un chiot normal sur Krypton, passant des journées heureuses et paisibles aux côtés de sa famille : Jor-El, Lara et le bébé Kal-El. Mais lorsqu'un essai de fusée tourne mal, Krypto se retrouve perdu dans l'espace et s'écrase bientôt, seul, sur une planète étrange appelée Terre.