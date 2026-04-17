Un jour viendra où Krypto se tiendra aux côtés de Superman pour l'aider à combattre des monstres, des extraterrestres et des super-vilains. Un jour où ce chien sauvera son monde d'adoption grâce aux incroyables pouvoirs que lui confère l'étrange soleil jaune de la Terre. Mais comment s'est-il retrouvé là-bas ? Il était un chiot normal sur Krypton, passant des journées heureuses et paisibles aux côtés de sa famille : Jor-El, Lara et le bébé Kal-El. Mais lorsqu'un essai de fusée tourne mal, Krypto se retrouve perdu dans l'espace et s'écrase bientôt, seul, sur une planète étrange appelée Terre.
Par
Mike Norton, Ryan North Chez
Urban Comics Editions
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