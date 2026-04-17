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#Comics

Krypto

Mike Norton, Ryan North

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Un jour viendra où Krypto se tiendra aux côtés de Superman pour l'aider à combattre des monstres, des extraterrestres et des super-vilains. Un jour où ce chien sauvera son monde d'adoption grâce aux incroyables pouvoirs que lui confère l'étrange soleil jaune de la Terre. Mais comment s'est-il retrouvé là-bas ? Il était un chiot normal sur Krypton, passant des journées heureuses et paisibles aux côtés de sa famille : Jor-El, Lara et le bébé Kal-El. Mais lorsqu'un essai de fusée tourne mal, Krypto se retrouve perdu dans l'espace et s'écrase bientôt, seul, sur une planète étrange appelée Terre.

Par Mike Norton, Ryan North
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Mike Norton, Ryan North

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

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Krypto

Mike Norton, Ryan North

Paru le 17/04/2026

120 pages

Urban Comics Editions

17,00 €

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