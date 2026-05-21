Une année en Petite Section est un ouvrage tout-en-un, couvrant l'intégralité du programme 2025, qui permet d'organiser chaque jour toutes les activités de la classe, heure par heure ! Descriptif L'ouvrage peut être exploités de plusieurs façons : - du premier au dernier jour de classe en suivant une programmation pas à pas , dans les 5 domaines ; - pour une progression dans un domaine d'apprentissage particulier ; - pour aborder un thème pluridisciplinaire complet ; - pour des activités ponctuelles . Chaque fichier est organisé en 5 périodes structurées de manière identique : programmation, emploi du temps, fiches hebdomadaires détaillées présentant les apprentissages de chaque journée de classe. Chaque semaine, on trouve 6 chapitres différents : accueil, rituels et comptines, ateliers en rotation le matin, activités physiques, activités de langage, ateliers guidés et ateliers libres l'après-midi, une demi-journée thématique complémentaire. Points forts - La bible des activités clés en main pour enseigner une année entière en Petite Section de maternelle. - Des ouvrages conçus par des enseignantes de terrain, créatives et expérimentées . - Une nouvelle mise en page colorée et des ressources pour la classe , à télécharger gratuitement. + de 149 documents couleurs à télécharger sur le site compagnon