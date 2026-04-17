Fuerteventura et Lanzarote

Superbes stations balnéaires, plages magnifiques - Fuerteventura, royaume des moulins, et Lanzarote, île de paysages lunaires, ces deux iles sont idéales pour des vacances paradisiaques. A Fuerteventura, on se perd dans les dunes du parc de Corralejo et on découvre l'artisanat local dans le musées locaux. Lanzarote tient son charme dans les paysages volcaniques du parc national de Timanfaya et les oeuvres de César Manrique, en harmonie avec la nature. Explorez les deux îles des Iles Canaries avec la série "guide et carte laminée" , indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concises, ces publications contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. Le guide comprend une carte laminée pliable et détachable. GUIDE : - 9 itinéraires de visite ; - une mise en page intuitive avec la division en chapitres ; - des cartes présentant l'emplacement de tous les sites décrits dans le guide ; - des plans supplémentaires de plusieurs villes principales ; - un contenu riche - histoire, culture, nature, traditions, curiosités et fêtes ; - des informations pratiques - jours et heures d'ouverture, prix des billets, conseils sur le transport public, l'hébergement, le climat ; - une mise en page claire qui facilite la recherche d'informations ; - des photos en couleur. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication.