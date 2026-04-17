Sissie, une jeune étudiante dans le Ghana des premières années de l'indépendance, obtient une bourse de séjour en Europe. Le périple qui la mène de l'Allemagne à l'Angleterre lui démontre à quel point les rapports des Africaines et des Africains à l'Occident et à eux-mêmes restent modelés par la colonialité. Dans cette oeuvre incontournable de la littérature féministe africaine enfin traduite en français, tout est affaire de décentrement du regard et des repères. Ici, la décolonisée sceptique observe les anciens colonisateurs. Soigneusement tissé de prose et de vers libres, ce roman drôle et acerbe d'Ama Ata Aidoo nous ouvre les pensées d'une femme noire qui s'aventure au coeur de la blanchité.