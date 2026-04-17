Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman étranger

Notre Soeur Rabat-Joie

Ama Ata Aidoo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sissie, une jeune étudiante dans le Ghana des premières années de l'indépendance, obtient une bourse de séjour en Europe. Le périple qui la mène de l'Allemagne à l'Angleterre lui démontre à quel point les rapports des Africaines et des Africains à l'Occident et à eux-mêmes restent modelés par la colonialité. Dans cette oeuvre incontournable de la littérature féministe africaine enfin traduite en français, tout est affaire de décentrement du regard et des repères. Ici, la décolonisée sceptique observe les anciens colonisateurs. Soigneusement tissé de prose et de vers libres, ce roman drôle et acerbe d'Ama Ata Aidoo nous ouvre les pensées d'une femme noire qui s'aventure au coeur de la blanchité.

Par Ama Ata Aidoo
Chez Rotbokrik

|

Auteur

Ama Ata Aidoo

Editeur

Rotbokrik

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Notre Soeur Rabat-Joie par Ama Ata Aidoo

Commenter ce livre

 

Notre Soeur Rabat-Joie

Ama Ata Aidoo trad. Patricia Houéfa Grange, Guillaume Cingal

Paru le 17/04/2026

224 pages

Rotbokrik

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782959005572
9782959005572
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.