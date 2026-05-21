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#Roman francophone

La vie meilleure

Etienne Kern

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"Durant toute son existence, désormais, il portera dans ses deux mains cette joie et ce fardeau : revivre ce moment. Se tenir devant nous et nous dire : J'ai quelque chose pour vous. J'ai trouvé une solution. Vous irez mieux demain. Vous aurez une vie meilleure". Singulier destin que celui d'Emile Coué, obscur pharmacien français devenu célébrité mondiale au début du XX ? siècle. Aujourd'hui, son nom nous fait sourire, tout comme son invention : la méthode Coué. La vie meilleure retrace l'histoire de ce précurseur du développement personnel. Un homme qui pensait sincèrement avoir découvert les clés de la santé et du bonheur, et qui crut changer le monde grâce au pouvoir des mots et de l'imagination.

Par Etienne Kern
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Etienne Kern

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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La vie meilleure

Etienne Kern

Paru le 21/05/2026

208 pages

Editions Gallimard

8,60 €

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Scannez le code barre 9782073134264
9782073134264
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